Degrado e sicurezza cosa deve fare il nuovo sindaco? Le risposte degli aretini

La campagna elettorale per il rinnovo del governo cittadino si concentra sul tema della sicurezza e del degrado. Gli aretini sono stati coinvolti in discussioni e incontri pubblici in cui si sono affrontate queste problematiche. Le questioni riguardano sia la manutenzione degli spazi pubblici che la prevenzione della criminalità. Le risposte della popolazione riflettono le aspettative e le preoccupazioni legate alla tutela dell’ordine e del decoro urbano.

È sul tema della sicurezza e della lotta al degrado che, oggi come in passato, si incentrano molti dei temi della campagna elettorale per il rinnovo del governo cittadino. Su questi due aspetti i candidati hanno sviluppato molti dei punti programmatici proponendo azioni volte a contenere queste.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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