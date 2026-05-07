Secondo i dati raccolti dalla Supermedia AgiYoutrend, il centrodestra ha subito una battuta d’arresto con il livello di consenso più basso dall’inizio della legislatura. La rilevazione evidenzia un calo soprattutto per Lega e Fratelli d’Italia, segnando una fase di flessione per la maggioranza guidata dalla premier. I sondaggi mostrano una diminuzione dei consensi che coinvolge le principali forze di maggioranza.

Il centrodestra rallenta e registra il dato più basso dall’inizio della legislatura. La nuova Supermedia AgiYoutrend fotografa una fase di flessione per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, con arretramenti significativi soprattutto per Lega e Fratelli d’Italia. Secondo la rilevazione, elaborata sui sondaggi realizzati tra il 23 aprile e il 6 maggio, il centrodestra nel complesso scende al 43,9%, perdendo un punto rispetto a due settimane fa. Si tratta del livello più basso registrato da quando il governo si è insediato. A pesare è soprattutto il calo della Lega di Matteo Salvini, che perde sette decimali e si ferma al 6,6%. In discesa anche Fratelli d’Italia, che cala dello 0,4% attestandosi al 27,8%, scendendo sotto la soglia del 28%.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi, brusca frenata per quel partito: “Dati chiarissimi”

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