Troppo Toro Parma | è una brusca frenata

Il Parma interrompe la serie di vittorie e perde 1-0 contro il Torino. La squadra di D'Aversa, che ora si trova a 34 punti, ottiene la sesta sconfitta stagionale, mentre il Toro mantiene il vantaggio di una lunghezza sui avversari. La partita si conclude con un gol decisivo che mette fine alla striscia positiva dei crociati.

Disfatta per i crociati: una caduta fragorosa contro l'ex D'Aversa che incarta Cuesta. Apre Simeone con la complicità di Suzuki, poi pareggia Pellegrino. Parma in ginocchio in tre minuti con due autogol (Delprato e Mandela), prima del siluro di Zapata che vale il 4-1 Si ferma a cinque la serie positiva del Parma. La sesta è una caduta che fa rumore. Un tonfo clamoroso al cospetto dell'ex D'Aversa che se la ride e si porta a una lunghezza dai crociati, fermi a quota 34. Il margine dalla terzultima è sicuro, ma i quattro gol subiti devono far riflettere, al di là di una prestazione segnata dagli errori dei singoli. Il 4-1... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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