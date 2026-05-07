A Pisa, più di quattro donatori Avis su dieci sono donne, rappresentando il 41,69% di nuovi iscritti. La comunità locale si distingue anche per la giovane età dei soci, con il 14,59% di donatori sotto i 25 anni. Questi dati sono stati diffusi dall’associazione di volontariato, che monitora le abitudini di donazione nella città. La percentuale di donne tra i nuovi donatori si mantiene stabile nel tempo, mentre la presenza di giovani è in crescita.

Pisa, 6 maggio 2026 – A Pisa oltre quattro nuovi donatori Avis su dieci sono donne (41,69%), a fronte di una base associativa che si dimostra tra le più giovani della regione: il 14,59% dei soci donatori ha infatti meno di 25 anni. Sono i dati che emergono dall’ultimo rapporto annuale (2025) di Avis Toscana, che fotografa per il territorio pisano un’associazione in salute, capace di attrarre nuove leve e di mantenere una crescita positiva nella raccolta. UNA BASE SOCIALE SOLIDA. L’Avis nel territorio di Pisa poggia su una base di 5.950 soci complessivi. La componente trainante è rappresentata dai 5.852 soci donatori (ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione nell’ultimo biennio).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà: a Pisa oltre quattro nuovi donatori Avis su dieci sono donne

Notizie correlate

Avis all’Upo: 41 nuovi donatori tra gioco e solidarietà studentesca? Cosa sapere Avis Novara raccoglie 41 nuovi donatori di sangue presso il campus dell'Università del Piemonte orientale.

Avis, un 2025 col segno più. E ci sono 110 nuovi donatoriIn forte aumento i donatori di sangue della sezione Avis di Savignano sul Rubicone.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Solidarietà oltre i confini: Anolf a Piacenza rinnova i vertici; Ricorrenze: Pisa si prepara a celebrare la 19° Giornata della solidarietà; In 350 in piazza per la Flottilla. Corteo e striscioni sui Lungarni; Acque Veronesi destina oltre 330mila euro al fondo di solidarietà dell’Ato.

Solidarietà: a Pisa oltre quattro nuovi donatori Avis su dieci sono donneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Oltre 6mila studenti: L’abbraccio della città a tutti i nostri giovaniL’iniziativa in ricordo del maggiore Ciardelli morto 20 anni fa in un attentato. La danza, la Costituzione, l’aviolancio sul Ponte di Mezzo. Pisa unita. lanazione.it

In meno di 4 anni abbiamo dimostrato che la solidarietà ` , ’ . Grazie al vostro sostegno, la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha trasformato la generosità in realtà: 18 progetti realizzati; Oltre 817.0 - facebook.com facebook

Occupata l'Università a Novoli, solidarietà degli studenti agli attivisti arrestati della Flotilla x.com