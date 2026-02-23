Avis un 2025 col segno più E ci sono 110 nuovi donatori

Il numero di donatori di sangue nella sezione Avis di Savignano sul Rubicone cresce grazie a campagne di sensibilizzazione efficaci. Rino Faedi, al suo quinto anno di mandato, ha annunciato che nel 2025 sono stati registrati 110 nuovi donatori. Questa crescita si deve all’impegno costante del team locale per coinvolgere più cittadini nel gesto solidale. La sede in corso Perticari ha accolto i volontari pronti a contribuire alla raccolta. La situazione rimane in evoluzione.

In forte aumento i donatori di sangue della sezione Avis di Savignano sul Rubicone. Il presidente Rino Faedi al termine del suo quinto anno di mandato ha tenuto la relazione nella sede in corso Perticari. Poi il pranzo sociale al ristorante Villa delle Rose a Canonica con tanti ospiti fra i quali Barbara Camporeale vice presidente di RomagnaBanca, don Paolo Bizzocchi parroco di San Giovanni in Compito e del quartiere Cesare a Savignano sul Rubicone e Mishtaku Enkelejda medico e vice direttore sanitario di Avis Cesena. Ha detto il presidente Rino Faedi: "Abbiamo concluso il 2025 con un ottimo risultato che ha portato a fare un balzo in avanti per quanto riguarda le donazioni con un + 70 unità, -39 sangue intero, + 111 plasma e -2 piastrine, rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hai tra i 18 e i 28 anni È il momento di metterti in gioco con AVIS! Il Servizio Civile Universale è un’occasione concreta per crescere, formarti e fare la differenza nella tua comunità. Un anno che lascia il segno 12 mesi di esperienza attiva nel mondo del v - facebook.com facebook