Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi | al Teatro Colosseo rivive il mito di Pignasecca e Pignaverde

Sabato sera, sul palco del Teatro Colosseo, l’attore Tullio Solenghi interpreterà Gilberto Govi, rivivendo il celebre personaggio di

C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina. Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Colosseo ospita Tullio Solenghi in "Pignasecca e Pignaverde", il secondo capitolo del suo fortunatissimo progetto dedicato alla maschera eterna di Gilberto Govi. Dopo il trionfo de I maneggi per maritare una figlia, Solenghi torna a vestire i panni (e la voce) dell’icona del teatro ligure, regalando al pubblico un’interpretazione che la critica ha già definito "un clone perfetto". La commedia di Emerico Valentinetti, datata 1957, rivive in un adattamento curato dallo stesso Solenghi insieme a Margherita Rubino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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"Decameron" di Boccaccio rivive con Tullio Solenghi: storie di ieri per il nostro tempoTullio Solenghi salirà sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 26 e venerdì 27 febbraio per portare in scena Decameron.

Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di Pignasecca e PignaverdeSabato 18 aprile Tullio Solenghi è al Teatro Colosseo di Torino con Pignasecca e Pignaverde. Un omaggio straordinario a Gilberto Govi diretto da Solenghi. torinotoday.it

Tullio Solenghi: «Dopo lo spettacolo vorrei fare una serie tv su Gilberto Govi»Un progetto nasce da lontano quello di «Pignasecca. Pignaverde»: «È un ricordo che io avevo dell’infanzia, quando negli anni Cinquanta esisteva solo un canale televisivo, la Rai, che trasmetteva solo ... ecodibergamo.it