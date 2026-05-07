Soldi per i permessi di soggiorno scatta l’operazione Welcome | 93 indagati

È partita l’operazione “Welcome”, un’ampia attività della polizia di Crotone che coinvolge sette province in cinque regioni italiane. Sono oltre 90 le persone indagate per aver utilizzato pagamenti illeciti per ottenere permessi di soggiorno falsificati. L’indagine si concentra su un sistema che permetteva di ottenere documenti di soggiorno attraverso transazioni finanziarie irregolari. La polizia ha eseguito diverse perquisizioni e ascoltato numerosi testimoni nel corso delle indagini.

Soldi per ottenere i permessi di soggiorno falsi. Tocca anche il territorio pontino la vasta operazione contro l’immigrazione clandestina denominata “Welcome”, con oltre 90 indagati, condotta dalla polizia di Crotone in sette diverse province italiana che si trovano in cinque regioni.La maxi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a MilanoOltre 90 indagati per un presunto giro di pagamenti per ottenere permessi di soggiorno. Denaro per ottenere il permesso di soggiorno, 93 indagati: notifiche anche a NapoliNotificati dalla polizia 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani accusati, a vario titolo, di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a Milano; Soldi in cambio di permessi di soggiorno, 93 indagati a Crotone; Blitz Welcome, permessi di soggiorno in cambio di denaro: 93 indagati, anche a Cosenza; Il Pnrr blinda le riforme, se saranno cancellate soldi indietro all’Europa. Soldi per i permessi di soggiorno, maxi inchiesta con 93 indagati arriva a MilanoTutti sono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica ... milanotoday.it Permessi di soggiorno in cambio di soldi, indagine chiusa per 93. Coinvolta la CalabriaUn’operazione della Polizia è in corso per la notifica di 93 avvisi di conclusione indagini a carico di cittadini extracomunitari e italiani accusati, a vario titolo, di favoreggiamento della permanen ... zoom24.it I biglietti della Star Wars Celebration soldi out in pochissimo. - facebook.com facebook Pensioni, ecco quando si può respingere la richiesta di restituzione dei soldi da parte dell’Inps x.com