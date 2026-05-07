Soldi per i permessi di soggiorno maxi inchiesta con 93 indagati arriva a Milano

Una vasta operazione della polizia ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di oltre 90 persone coinvolte in un presunto sistema di pagamenti illeciti per ottenere permessi di soggiorno. L'indagine, iniziata con operazioni in cinque province tra cui Crotone, Roma e Milano, si è sviluppata dall’alba di giovedì e prosegue con l’obiettivo di fare luce sulle modalità del presunto giro di denaro.