Soldi per i permessi di soggiorno maxi inchiesta con 93 indagati arriva a Milano

Da milanotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione della polizia ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di oltre 90 persone coinvolte in un presunto sistema di pagamenti illeciti per ottenere permessi di soggiorno. L'indagine, iniziata con operazioni in cinque province tra cui Crotone, Roma e Milano, si è sviluppata dall’alba di giovedì e prosegue con l’obiettivo di fare luce sulle modalità del presunto giro di denaro.

Oltre 90 indagati per un presunto giro di pagamenti per ottenere permessi di soggiorno. Dall'alba di giovedì è in corso un'operazione della polizia che ha toccato cinque province, da Crotone a Roma, arrivando anche a Milano.La maxi inchiestaSi sta procedendo alla notifica di 93 avvisi di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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