Living Theory e Marco Ligabue sul palco dell’Hard Rock Cafe Firenze

Venerdì 13 marzo alle 21, l’Hard Rock Cafe di Firenze ospiterà Living Theory e Marco Ligabue, che si esibiranno dal vivo sul palco del locale. L’evento vedrà protagonisti due artisti che porteranno la loro musica davanti al pubblico presente. La serata promette di essere un momento di musica dal vivo, con ingresso aperto a tutti gli appassionati che vorranno partecipare.

Hard Rock Cafe Firenze si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della sua programmazione musicale: venerdì 13 marzo (ore 21.00) tornano sul palco i Living Theory, considerati tra le più celebri tribute band dei Linkin Park a livello internazionale. Il live dei Living Theory rappresenta un ritorno molto atteso dal pubblico fiorentino. La band, composta da cinque musicisti professionisti, ha costruito negli anni una reputazione internazionale grazie alla capacità di restituire con potenza e fedeltà il sound della formazione americana che ha segnato la storia del rock e del metal degli ultimi vent’anni. Nel corso della loro carriera hanno portato il loro show in India, Germania, Svizzera, Francia, Austria, Inghilterra, Belgio e Olanda, suonando anche in contesti di altissimo livello come il celebre Graspop Metal Meeting. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

