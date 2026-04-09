Bivacco ai giardini John Lennon allontanati tre operai egiziani

A Tolentino, nei giardini pubblici dedicati a John Lennon, si è verificato un bivacco che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Tre operai di origine egiziana sono stati identificati e successivamente allontanati dagli agenti della Polizia locale. L’intervento si è svolto senza incidenti e ha riguardato il controllo di persone presenti nell’area pubblica.

Tolentino, 9 aprile 2026 - Bivaccano ai giardini pubblici John Lennon, a Tolentino, ma vengono identificati e allontanati dagli agenti della Polizia locale. Ieri pomeriggio tre egiziani, di cui uno residente a Firenze e gli altri due a Roma, hanno dovuto sgomberare i rifugi di fortuna che si erano creati sotto le piante con coperte e effetti personali al parco di piazzale Europa, in centro. La dinamica sarebbe sempre la stessa. Si tratta di operai della ricostruzione: fino a quando le imprese hanno bisogno di manovalanza, forniscono a queste persone anche un alloggio. Nel momento in cui la manodopera non serve più, vengono lasciate all’addiaccio, in attesa di un nuovo lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bivacco ai giardini John Lennon, allontanati tre operai egiziani “Hello goodbye… John”: spettacolo tributo ai leggendari FabFour e a Lennon al Teatro ApparteVenerdì 13 marzo, alle ore 21, il Teatro Apparte (via Furitano 5A) ospiterà “Hello goodbye. Il mito di John LennonSarà l’età e la nostalgia della giovinezza, ma ascolto spesso la musica di John Lennon.