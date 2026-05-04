UnoAerre e il primo Conclave i soggetti delle ‘lance d’oro’ 2026

Venerdì 8 maggio alle 21,15 si terrà ad Arezzo l’incontro dedicato alla presentazione dei soggetti che riceveranno le ‘lance d’oro’ durante le Giostre del Saracino del 2026. L’evento è il primo del suo genere e coinvolge le figure di UnoAerre e il Conclave, che saranno protagonisti della cerimonia di assegnazione. La serata offre l’opportunità di conoscere i destinatari di questo riconoscimento tradizionale.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma quest’anno a Porta Crucifera, nel Palazzetto Alberti di via San Niccolò, dove ha sede il Quartiere. A parlare dell’industria UnoAErre, in occasione del primo centenario della fondazione, cui è dedicata la lancia d’oro della Giostra di giugno, sarà Giuliano Centrodi, già direttore del museo aziendale e responsabile scientifico del Museo Orodautore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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