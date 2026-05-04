Lance d' oro 2026 una serata per illustrare i soggetti dei bozzetti

Da arezzonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio alle 21.15 si terrà un evento dedicato alla presentazione dei soggetti scelti per le ‘lance d’oro’ delle prossime Giostre del Saracino. La serata rappresenta l’occasione per conoscere i temi e i protagonisti dei bozzetti che saranno premiati durante la manifestazione. L’appuntamento si svolge in un luogo pubblico e coinvolge gli organizzatori della tradizionale rievocazione storica.

Si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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