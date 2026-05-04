Lance d' oro 2026 una serata per illustrare i soggetti dei bozzetti

Venerdì 8 maggio alle 21.15 si terrà un evento dedicato alla presentazione dei soggetti scelti per le ‘lance d’oro’ delle prossime Giostre del Saracino. La serata rappresenta l’occasione per conoscere i temi e i protagonisti dei bozzetti che saranno premiati durante la manifestazione. L’appuntamento si svolge in un luogo pubblico e coinvolge gli organizzatori della tradizionale rievocazione storica.

Si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Saracino. Organizzata dalla Società storica aretina d’intesa con i Quartieri a rotazione, l’iniziativa è in programma.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate UnoAerre e il primo Conclave, i soggetti delle ‘lance d’oro’ 2026Arezzo, 4 maggio 2026 – Si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le... I bozzetti dei carri saranno svelati oggiPresentazione del logo, del manifesto e dei bozzetti dei carri mascherati della 140ª edizione del Carnevale di Gambettola promosso Carnevale della... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Le Chant des Forêts di Vincent Munier vince la Genziana d’Oro per il Miglior Film del Trento Film Festival 2026; La Quercia d'Oro con Cambiolo e tanti giovani; Festa del 25 aprile: cortei divisi, eventi diffusi e celebrazioni in tutta la città | FOTO; Mazara: ecco come è andata la XVIII edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro 2026. UnoAerre e il primo Conclave, i soggetti delle ‘lance d’oro’ 2026Arezzo, 4 maggio 2026 – Si svolgerà venerdì 8 maggio, alle ore 21,15, il tradizionale incontro per illustrare i soggetti a cui saranno dedicate le ‘lance d’oro’ delle ormai imminenti Giostre del Sarac ... lanazione.it Gresse-en-Vercors lance une campagne pour attirer de nouveaux habitants en montagne Gresse-en-Vercors dispose d'une école, d'une microcrèche, de restaurants, d'une piscine et d'une vie associative, à 45 minutes de Grenoble par /di Raphaël Kaufmann - facebook.com facebook LdC, PSG : Willian Pacho lance le choc face au Bayern x.com