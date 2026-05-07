Su social e piattaforme online circolano numerosi meme e commenti ironici riguardanti Kate Middleton, anche prima del suo arrivo a Reggio Emilia. Tra le immagini condivise, spicca una foto in cui la duchessa indossa una maglia di colore granata. La sua presenza nella città emiliana ha già generato discussioni e fotografie condivise dagli utenti, che scherzano sulla sua abitudine di sognare piatti locali e sui possibili inconvenienti urbani come le buche stradali.

Reggio Emilia, 7 maggio 2026 – Kate Middleton non è ancora arrivata a Reggio, ma sui social è già reggiana: indossa la maglia granata, sogna gnocco fritto e come una Cenerentola urbana rischia di inciampare nelle buche. La visita della principessa del Galles ha acceso online una vera “Kate-mania”. Ma a Reggio, si sa, l’entusiasmo puro dura poco tempo; poi arrivano l’ironia e l’autocommiserazione. Sulla pagina ’Gradoni Granata’ la principessa è stata trasformata in tifosa della Reggiana, con tanto di divisa granata: “Si cerca di mascherare questo viaggio con la visita ’Reggio Children’, in realtà Kate è pazza per il 4-3-3 aggressivo di Bisoli! Il passaggio di quote è ormai cosa fatta!”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Social impazziti per Kate Middleton fra meme e ironia: spunta la foto in maglia granata

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