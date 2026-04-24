Thuram punge Zielinski | Fra sei polacco… l’ironia social che cita la lite Kean-Pengwin – FOTO

L’ex calciatore ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha fatto un commento ironico rivolto a Zielinski, citando una lite tra un giocatore italiano e un avversario polacco. La frase, rivolta all’attuale centrocampista, ha attirato l’attenzione sui social. La discussione tra i due giocatori era già stata al centro di attenzione, e questa battuta di Thuram ha ulteriormente acceso le reazioni online.

di Alberto Petrosilli Thuram ha scherzato con Piotr Zielinski attraverso le proprie storie Instagram: riferimento alla lite tra Kean e Il Pengwin. L’ Inter si gode il clima disteso all’interno dello spogliatoio. Mentre la proprietà Oaktree osserva i preparativi per il rush finale verso il 21° scudetto, sui social scoppia l’ironia di Marcus Thuram, che si conferma il “re del gruppo” anche fuori dal campo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Thuram punge Zielinski: l’ironia social del francese. Attraverso le sue storie Instagram, l’attaccante francese ha scherzato con il nuovo compagno di squadra Piotr Zielinski, ripreso nello spogliatoio con una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Fra sei polacco porco due!!!”.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram punge Zielinski: «Fra sei polacco…», l’ironia social che cita la lite Kean-Pengwin – FOTO Notizie correlate Kean contro Il Pengwin, che scontro a Le Iene! L’attaccante: «Non sei nemmeno italiano, sei polacco! Ti prendo a testate». Poi le scuseCarlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può... Lite sui social e a Le Iene tra Kean e l'influencer pontino Pengwin, poi l'attaccante si scusa: "Scena non bella"Prima la discussione via social, poi l'incontro di persona degenerato in una nuova discussione.