Smeup accelera | acquisita informatica centro

Smeup ha annunciato di aver completato l’acquisizione del 100% delle quote di Informatica Centro S. L’operazione riguarda la società specializzata in soluzioni informatiche, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel settore tecnologico. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli finanziari o sui termini dell’accordo. La società ha comunicato che questa mossa rientra nella strategia di crescita e sviluppo aziendale.