Smeup accelera | acquisita informatica centro
Smeup ha annunciato di aver completato l’acquisizione del 100% delle quote di Informatica Centro S. L’operazione riguarda la società specializzata in soluzioni informatiche, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel settore tecnologico. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli finanziari o sui termini dell’accordo. La società ha comunicato che questa mossa rientra nella strategia di crescita e sviluppo aziendale.
Smeup, partner tecnologico di riferimento per la digitalizzazione delle imprese, annuncia oggi l’acquisto del 100% delle quote di Informatica Centro S.r.l., azienda con sede a Jesi (AN). Questa operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita del Gruppo smeup e rafforza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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