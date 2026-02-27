Napoli centro sportivo a Monterusciello | De Laurentiis accelera su Pozzuoli

Aurelio De Laurentiis ha avviato le procedure per la realizzazione di un nuovo centro sportivo a Monterusciello, nel comune di Napoli. Contestualmente, l’imprenditore ha accelerato i lavori e le interlocuzioni per un possibile progetto a Pozzuoli. Le decisioni riguardano direttamente il futuro della SSC Napoli e coinvolgono le autorità locali e i responsabili del club.

Aurelio De Laurentiis muove i passi decisivi per il futuro della SSC Napoli. Il presidente azzurro lavora sotto traccia alla realizzazione del nuovo centro sportivo e, nelle ultime ore, avrebbe intensificato i contatti con l'amministrazione di Pozzuoli per valutare la fattibilità del progetto. Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, il patron azzurro avrebbe avuto un colloquio telefonico con il sindaco Gigi Manzoni per approfondire l'ipotesi Monterusciello come sede della futura casa del Napoli. Dopo il sopralluogo dello scorso maggio e il lungo tour tra i terreni della provincia, la zona di via De Curtis sarebbe balzata in cima alle preferenze del club.

