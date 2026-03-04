Il centro di consulenza informatica ha troppi clienti | all'interno c'erano delle prostitute 2 denunciati ad Arzano

I carabinieri hanno scoperto che un centro di consulenza informatica di Arzano ospitava prostitute all’interno. Durante le indagini, hanno raccolto testimonianze e analizzato annunci che confermavano la presenza di attività illegali. Due persone sono state denunciate nell’ambito dell’indagine. La struttura continuava a ricevere un elevato numero di clienti, secondo quanto emerso dai controlli.

La scoperta dei carabinieri, che sulla vera natura del centro di consulenza informatica avevano letto annunci e sentito in giro delle voci. Un uomo e una donna cinesi sono stati denunciati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007.

L’azienda ruba l’energia elettrica, arrestati padre e figlio ad Arzano: in ufficio avevano anche una pistola caricaI due uomini, 60 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di un controllo nella loro azienda, che produce infissi in ferro e...

Altri aggiornamenti su Il centro di consulenza informatica ha...

Discussioni sull' argomento Arzano: Il centro di consulenza informatico ha troppi clienti. Carabinieri denunciano 2 cinesi per sfruttamento della prostituzione; Studio informatico con recensioni sospette: era una casa di prostituzione di ragazze cinesi.

Il centro di consulenza informatica ha troppi clienti: all’interno c’erano delle prostitute, 2 denunciati ad ArzanoUn insolito viavai, un giro di clienti troppo voluminoso per un semplice centro di consulenza informatica, quello che i carabinieri hanno notato ad Arzano, nella provincia di Napoli: e infatti, ... fanpage.it

Arzano, finto centro informatico: scoperta casa a luci rosseARZANO - Arzano, via Enrico Medi. Dietro la facciata di un regolare centro di consulenza informatica, registrato nelle banche dati camerali, si nascondevaArzano, finto centro informatico: scoperta cas ... marigliano.net

Arzano, raid armato in un bar: tre arresti e due denunce facebook