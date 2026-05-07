' Smash in corsia' | chiuso il torneo di padel dedicato all’Aoup

Il torneo di padel intitolato ‘Smash in Corsia’ si è concluso lo scorso 5 maggio. L’evento, organizzato dal club La Torre Padel Pisa, era dedicato ai dipendenti dell’Aoup ed è iniziato a febbraio. La manifestazione si è svolta nelle strutture del club e ha coinvolto vari partecipanti nel corso di diversi mesi.

Si è concluso il torneo ‘Smash in Corsia’ di padel, organizzato dalla gestione del club La Torre Padel Pisa, per i dipendenti dell’Aoup iniziato a febbraio e terminato il 5 maggio. Il torneo, composto da 12 squadre (Monoblocco, Cardiologia, Pneumologia, Emodinamica, Cardiochirurgia, Ortopedia.🔗 Leggi su Pisatoday.it HUGE Kick Smash Por Tres from DEEP #padel #padelskills #pádel #padeltournament #sports Notizie correlate A ChorusLife arriva “Padel in Piazza”: gioco libero, esibizioni e torneo prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026Dal 14 maggio al 2 giugno ChorusLife Bergamo ospiterà in Piazza del Sagittario “Padel in Piazza”, evento che porterà nel cuore dello smart district... Solidarietà: un torneo di burraco per sostenere la neurofisiologia pediatrica dell'AoupPisa, 28 febbraio 2026 – Domenica 15 marzo la Fondazione Io Sto con Chiara organizza un torneo di burraco solidale.