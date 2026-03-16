Ecco come i Giardini Margherita stanno cambiando volto dopo 25 anni dall’ultimo intervento

I Giardini Margherita stanno vivendo un’importante trasformazione dopo 25 anni dall’ultimo intervento. I lavori di riqualificazione, iniziati a fine dicembre, proseguono secondo il cronoprogramma e sono destinati a concludersi a maggio. Quando i lavori saranno terminati, l’area verde nel cuore della città sarà restituita alla comunità, pronta a essere nuovamente fruita dai cittadini.

I Giardini Margherita stanno cambiando volto. Proseguono come da programma i lavori di riqualificazione iniziati a fine dicembre e che a breve, il prossimo maggio, si concluderanno con la restituzione alla città di una delle sue aree verdi più belle e caratteristiche in pieno centro storico profondamente rinnovata.«Era da più di venticinque anni che non si metteva mano a questo splendido giardino vincolato dalla Soprintendenza che meritava e merita di essere valorizzato al meglio – commenta la sindaca Katia Tarasconi durante un sopralluogo sul cantiere – Era quindi assolutamente necessario dare avvio a un cantiere che rientra nel più ampio progetto di rinnovamento e ammodernamento che, come amministrazione, abbiamo per Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini MargheritaTerminate alcune opere di manutenzione straordinaria dei Giardini Merluzzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita. Leggi anche: Caldo, sole e nuovi stili di vita: perché coperture e padiglioni stanno cambiando giardini e terrazze in Italia Una selezione di notizie su Giardini Margherita Discussioni sull' argomento Dove guardare le fioriture di Bologna per la primavera 2026; Torna la Tigotà Spring Run a Bologna. «Ecco come i Giardini Margherita stanno cambiando volto dopo 25 anni dall’ultimo intervento»Proseguono i lavori da 500mila euro stanziati dal Comune: vialetti riqualificati, rifacimento del sistema di deflusso dell’acqua piovana, nuova illuminazione, gazebo e panchine restaurati, predisposiz ... ilpiacenza.it In dirittura la ristrutturazione della scuola Regina MargheritaNell’area del giardino ricavati un marciapiede vicino ai parcheggi e una piazzola Con i fondi per la rigenerazione urbana è stato sistemato anche l’edificio ... laprovinciapavese.gelocal.it Yavuz Ozan Ucar Live Giardini Margherita #Bologna x.com Settimana da urlo per l'Easy Car Imola: vittoria contro i Giardini Margherita con un parziale di 23-2 nel terzo quarto! Poluzzi: 18 punti, 7/10 al tiro, 2 assist Roli N.: 16 punti, 4/6 da 3, 10 rimbalzi, 5 assist Carbone: 14 punti, 8/10 ai liberi, 4 assist Nof - facebook.com facebook