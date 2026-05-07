Sky ha chiesto 1,9 miliardi di euro a Tim e DAZN in relazione all’accordo approvato dall’Antitrust. La decisione conferma il via libera all’intesa tra le parti, che riguarda i diritti televisivi delle partite di calcio. Dopo la sentenza, i prezzi dei pacchetti TV potrebbero subire variazioni, mentre il calo dei ricavi in Italia sta influenzando le strategie di Tim.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i prezzi dei pacchetti TV dopo la sentenza?. Perché il calo dei ricavi in Italia penalizza Tim?. Quali impatti avrà il debito di 7 miliardi sulla rete?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulla comunicazione di Labriola?.? In Breve Ricavi trimestrali a 3,3 miliardi con crescita del 1,4% rispetto all'anno precedente.. Divisione Brasile genera 1,1 miliardi di euro con incremento del 6,4%.. Ricavi domestici calano dello 0,9% per passaggi di clienti verso Fastweb.. Piano strategico prevede 6.000 nuove torri in 12 anni con Fastweb e Vodafone..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sky chiede 1,9 miliardi a Tim e DAZN: l’accordo Antitrust è confermato

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