Nuvole e precipitazioni | inizio settimana all' insegna della variabilità

L'inizio della settimana si presenta caratterizzato da nuvole e variabilità meteo. Dopo i temporali intensi che hanno interessato la zona di Lecce domenica, il cielo rimarrà spesso coperto nelle prossime ore. Tra martedì e mercoledì si prevedono deboli precipitazioni, che potrebbero interessare alcune aree della regione. La situazione atmosferica resta instabile, con condizioni di maltempo che potrebbero proseguire nei giorni a venire.

L'instabilità a livello meteo prosegue. Dopo i fortissimi temporali abbattutisi sul Lecchese nella giornata di domenica, le nuvole continueranno a caratterizzare il periodo, con possibilità di deboli precipitazioni tra martedì e mercoledì. Le temperature massime sono in calo.Le previsioni per.🔗 Leggi su Leccotoday.it Le previsioni del tempo: una settimana all'insegna della variabilità Notizie correlate Nuvole e schiarite: inizio settimana all'insegna dell'incertezzaL'inizio della settimana sarà caratterizzato da nuvolosità alternata a schiarite e da un lieve calo delle temperature massime, che si assesteranno... Inizio di settimana sotto la pioggia: precipitazioni diffuse a partire da lunedì seraL’area di alta pressione che da una decina di giorni ha garantito bel tempo sulla nostra regione viene lentamente erosa da un vortice depressionario... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nuvole e precipitazioni: inizio settimana all'insegna della variabilità; Nuvole e piogge sparse in arrivo, poi il sole da mercoledì; Nuvole e qualche pioggia: domenica variabile, settimana senza scossoni; Domenica peggiora, la nuova settimana inizia con la pioggia. Nuvole e precipitazioni: inizio settimana all'insegna della variabilitàL'instabilità a livello meteo prosegue. Dopo i fortissimi temporali abbattutisi sul Lecchese nella giornata di domenica, le nuvole continueranno a caratterizzare il periodo, con possibilità di deboli ... leccotoday.it Segnalare notizie ed eventiDomenica 19 aprile con i temporali annunciati dalle previsioni che hanno colpito nel pomeriggio in particolare la Val Nure. Una violenta grandinata ha ... piacenzasera.it NUVOLE E UMIDITÀ, MIGLIORA SOLO A TRATTI! 20 Aprile 2026 Buongiorno meteolanternini e buon lunedì! Apriamo questa nuova settimana con il ricordo delle splendide giornate di sabato e (in parte) di ieri, visto che oggi la situazione è molto diversa. L' - facebook.com facebook