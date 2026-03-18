Latina | aveva munizioni e pistola in casa ad Aprilia arrestato 42enne

Il 12 marzo, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno arrestato un uomo di 42 anni ad Aprilia, in provincia di Latina, durante una perquisizione nella sua abitazione. Durante l'intervento, sono state trovate munizioni e una pistola, che sono state sequestrate. L'uomo è stato portato in caserma e tratto in arresto.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato lo scorso 12 marzo dai carabinieri della Compagnia di Velletri, dopo che è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione ad Aprilia, nella provincia di Latina. Durante l’operazione, i militari hanno scoperto che l’uomo era in possesso di un consistente arsenale, composto da 12 proiettili di vario calibro e una pistola artigianale, nota come “pen-gun”, che risultava priva di matricola e segni identificativi. Detenzione di armi e munizioni. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è adesso gravemente indiziato per detenzione abusiva di munizioni e per la detenzione di un’arma clandestina. Questo arresto sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la diffusione di armi illegali e garantire la sicurezza della comunità locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Latina: aveva munizioni e pistola in casa ad Aprilia, arrestato 42enne Articoli correlati Pregiudicato nascondeva tre pistole nella sua abitazione ad Aprilia vicino Latina, arrestatoUn arresto e tre pistole sequestrate: queto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Aprilia che ha portato alla luce un caso di... Leggi anche: Riso e cocaina: 42enne arrestato a Torino, in casa aveva un chilo di droga Altri aggiornamenti su Latina aveva munizioni e pistola in... Argomenti discussi: OMICIDIO CELANI, RICOSTRUITE LE INDAGINI NEL PROCESSO: UNA PISTOLA COMPATIBILE CON IL DELITTO; Il distributore Nuuvem abbassa i prezzi dei giochi per computer fino al 94% con l’attivazione su Steam. Latina, aggredito per aver negato soldi e sigarettaVittima un ragazzo di 15 anni di Latina, picchiato nel pomeriggio di ieri da tre coetanei nei pressi del centro commerciale Latina Fiori. latinacorriere.it