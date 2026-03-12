Sorpreso con armi e munizioni rubate in cantina

Nella cantina di una abitazione, i Carabinieri di Trento e Borgo Valsugana hanno trovato armi e munizioni rubate. Durante l’operazione, sono state sequestrate due pistole, due fucili a pompa, un fucile d’assalto Kalashnikov e 200 munizioni di vari calibri. L’intervento si è concluso con l’arresto di una persona coinvolta nel traffico di armi.

Protagonista della vicenda è un uomo di 46 anni già noto alle forze dell’ordine che, secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, ha rubato armi e munizioni presso un’abitazione della Val di Non nel 2023. Le operazioni si sono svolte nell’ambito di un’attività di controllo del territorio della Piana Rotaliana durante i quali i militari di Trento hanno notato uno strano via vai da alcune autorimesse in un complesso condominiale. Immediatamente è scattata una perquisizione dello stabile durante la quale è stata recuperata la refurtiva. L’uomo, infine, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Spini di Gardolo. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

