Il tennista italiano si prepara al suo primo impegno a Roma, sottolineando che per lui non cambia molto essere numero uno o due del ranking ATP. Ha commentato che Roma rappresenta un torneo molto importante per i giocatori italiani e ha aggiunto di aver avuto alcuni giorni di riposo, durante i quali si è sentito di aver recuperato le energie dopo la partecipazione a Madrid.

ROMA (ITALPRESS) – “Roma è un torneo speciale per noi italiani. Ho avuto qualche giorno di riposo e sento di aver recuperato fisicamente da Madrid. Avrò due giorni per preparare gli Internazionali, ma cerco di stare il più possibile sul presente”. Il Foro Italico accoglie Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall'esordio agli Internazionali d'Italia 2026. “A molti giocatori piacciono di più i tornei da una settimana, perchè passa tutto più velocemente. Mentre con il giorno libero ti alleni pensando alla partita dopo, che è sia un bene che un male. Mentalmente è più stancante giocare un torneo su...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner verso l'esordio a Roma “Cambia poco essere numero uno o due Atp”

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp

Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicinoRoma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sinner a Roma: è arrivato con la famiglia a bordo di un jet; Quando gioca Sinner agli Internazionali? Data, avversario e dove vederlo in tv; Sinner all'Atp Roma 2026: tabellone e avversari agli Internazionali; È già Sinner-mania a Roma: giovedì il primo allenamento al Foro Italico? Sabato l'esordio.

Sinner verso l'esordio a Roma Cambia poco essere numero uno o due AtpROMA (ITALPRESS) – Roma è un torneo speciale per noi italiani. Ho avuto qualche giorno di riposo e sento di aver recuperato fisicamente ... iltempo.it

Jannik Sinner giocherà di sera la prima partita a Roma? L’indizio dai prezzi dei biglietti…Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di ... oasport.it

Adesivi offensivi verso Sinner al Foro Italico di Roma - facebook.com facebook

La strada di Sinner verso la finale degli Internaizonali BNL d'Italia...e se fosse derby in finale #IBI26 x.com