A Roma, la capitale italiana, si prepara ad accogliere Jannik Sinner, il tennista di punta del ranking mondiale. I tifosi provenienti da diverse regioni sono già in città, aspettando con ansia il suo debutto sulla terra rossa degli Internazionali di tennis, previsto per sabato. La data precisa del primo incontro ancora non è stata comunicata, né se si svolgerà in giornata o in serata.

Jannik è atteso da un bagno di folla festante al Foro Italico: oggi il primo allenamento, ecco quando e con chi potrebbe debuttare, la regola sulla privacy e il gesto omofobo contro di lui La Capitale accoglie Jannik Sinner. La città eterna con i suoi tifosi giunti da tutta Italia (e non solo) attendono il numero uno del mondo il cui debutto sulla terra rossa degli Internazionali di tennis è atteso per sabato (da definire se in sessione diurna o serale). Intanto, l’azzurro è arrivato con il suo staff e oggi sosterrà il primo allenamento. Il sorteggio del tabellone principale effettuato lunedì scorso ha messo in evidenza che Sinner se la vedrà contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner o l’americano Alex Michelsen che si affronteranno nella giornata odierna sulla splendida cornice del “Pietrangeli”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner scalda il motore: il prossimo avversario e la "regola delle 24 ore"

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