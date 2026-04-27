Chi è Cameron Norrie il prossimo avversario di Sinner a Madrid

Cameron Norrie si prepara per affrontare Jannik Sinner nella prossima sfida a Madrid. Dopo aver concluso le partite precedenti, il tennista britannico ha dedicato il giorno di riposo agli allenamenti con il suo team. La sua presenza in campo è stata confermata attraverso le sessioni di allenamento, che sono state documentate da diverse fonti. Norrie ha già partecipato a vari tornei sul circuito ATP, ottenendo risultati significativi.

Un giorno di riposo ma che coincide, come sempre, con gli allenamenti assieme al suo team. Dopo la vittoria contro l’austriaco Moller, Jannik Sinner si appresta ad affrontare la terza gara del Masters 1000 di Madrid, l’ottavo di finale con il britannico Cameron Norrie, attuale numero 23 del ranking Atp. Cosa sappiamo di Norrie. Nato a Johannesburg (Sudafrica) 30 anni fa, è cresciuto in Nuova Zelanda iniziando a giocare a tennis con una racchetta da squash, nel vialetto di casa all'età di 6 anni, dopo essere stato introdotto a questo sport da sua madre. Dopo il suo trasferimento a Londra, ha iniziato a rappresentare la Gran Bretagna nel 2013 dopo aver giocato gran parte della sua carriera giovanile per la Nuova Zelanda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a Madrid Notizie correlate Chi è il prossimo avversario di Musetti a Madrid? Ostacolo esigente: ha sfidato Sinner in una recente finale 1000Lorenzo Musetti ha superato con grande autorità l’insidioso olandese Tallon Griekspoor, riuscendo a imporsi con il punteggio di 6-4, 7-5 e a... Leggi anche: Benjamin Bonzi: età, ranking e carriera del prossimo avversario di Sinner a Madrid Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jannik Sinner - Cameron Norrie al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà; Carlos Alcaraz - Cameron Norrie 2:0. Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: In allenamento mi mette sempre in grande difficoltàCameron Norrie affronterà domani Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il tennista britannico ha sconfitto l'argentino Thiago ... oasport.it Chi è Cameron Norrie, il prossimo avversario di Sinner a MadridUn giorno di riposo ma che coincide, come sempre, con gli allenamenti assieme al suo team. Dopo la vittoria contro l’austriaco Moller, Jannik Sinner si appresta ad affrontare la terza gara del Masters ... ilgiornale.it Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Madrid contro Cameron Norrie: in palio c’è un posto ai quarti di finale. Ecco tutto quello che c’è da sapere https://ebx.sh/riDuPG - facebook.com facebook Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: “In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà” - x.com