Sinner in semifinale a Miami battuto l’americano Tiafoe | chi sarà il prossimo avversario

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale al Masters 1000 di Miami dopo aver battuto l’americano Tiafoe nei quarti di finale. L’italiano ha vinto entrambi i set con il punteggio di 6-2, portandosi avanti nel torneo. Ora aspetta di conoscere il suo prossimo avversario per la fase successiva della competizione.

Jannik Sinner batte l’americano Frances Tiafoe e va in semifinale al Masters 1000 di Miami. L’italiano ha superato ai quarti l’avversario in due set con un doppio 6-2. Ora affronterà il vincente del quarto di finale tra Cerundolo e Zverev. Sinner vola ai quarti di Miami, sconfitto Michelsen. «Devo migliorare a fondo campo, ma sono contento per come ho lottato» Sinner oggi contro Moutet a Miami, a che ora giocano e i precedenti. Alcaraz fuori a sorpresa: cosa cambia per Jannik e il ranking Sinner oggi in campo a Miami, l’avversario “nuovo” e il sogno proibito del Sunshine Double: quando gioca Jannik e dove vederlo in Tv . 🔗 Leggi su Open.online

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Le parole di Jannik Sinner a ‘Sky Sport’ “Oggi è stata una partita diversa perché ho iniziato subito forte e ho servito molto bene. Le condizioni erano diverse, faceva molto caldo. Posso essere contento di questa prestazione, ora ci riposiamo e cerchiamo di x.com