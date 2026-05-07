Sinner risponde a Panatta | Sono d'accordo si vive una volta sola Certo che mi diverto voi non sapete

Jannik Sinner ha commentato le affermazioni di Adriano Panatta, affermando di divertirsi anche nei momenti in cui non è in campo a giocare a tennis. Ha aggiunto che condivide l’idea di vivere una sola volta e ha confermato di trovare piacere nelle attività al di fuori del tennis. La conversazione è avvenuta in risposta alle dichiarazioni dell’ex tennista, che aveva commentato il suo rapporto con lo sport.

Jannik Sinner ha spiegato che anche lui si diverte quando non gioca a tennis, replicando alle parole di Adriano Panatta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sinner: “Anche io mi diverto, ho 24 anni e voi non sapete come sono fatto” Norrie racconta l’allenamento con Sinner: “A un certo punto lui mi fa: ‘Annulla tutto'”Cameron Norrie ha raccontato il lunghissimo allenamento con Jannik Sinner prima dell'esordio di entrambi nel torneo di Indian Wells: a un certo punto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Panatta: Sinner ko a Roma? Solo se fa indigestione di supplì. Ma se lui e Alcaraz sono al 100% vince lo spagnolo; Internazionali d'Italia al via, Sinner sulle orme di Panatta; Panatta svela: Mi piacerebbe premiare un italiano a Roma. Poi la battuta sui supplì e Sinner...; Adriano Panatta senza mezzi termini: Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affronta. Sinner risponde a Panatta: Sono d’accordo, si vive una volta sola. Certo che mi diverto, voi non sapeteJannik Sinner ha spiegato che anche lui si diverte quando non gioca a tennis, replicando alle parole di Adriano Panatta ... fanpage.it Adriano Panatta senza mezzi termini: Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affrontaDagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta non può fare altro che confermare quanto già detto in precedenza sul conto di Jannik ... oasport.it Andy Roddick risponde a chi accusa Sinner di annoiare ed essere negativo per il tennis: “Non si comprende la complessità del suo gioco” - x.com Gli Internazionali di Roma Il grande tennis chiama, Roma risponde. Aspettando l’inizio del tabellone principale maschile (si parte oggi!), tocca rinfrescarsi la memoria: dalla vittoria di Alcaraz su Sinner alle eterne sfide tra Nadal e Djokovic, passando per la s - facebook.com facebook