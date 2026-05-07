Sinner risponde a Panatta | Sono d'accordo si vive una volta sola Certo che mi diverto voi non sapete

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha commentato le affermazioni di Adriano Panatta, affermando di divertirsi anche nei momenti in cui non è in campo a giocare a tennis. Ha aggiunto che condivide l’idea di vivere una sola volta e ha confermato di trovare piacere nelle attività al di fuori del tennis. La conversazione è avvenuta in risposta alle dichiarazioni dell’ex tennista, che aveva commentato il suo rapporto con lo sport.

Jannik Sinner ha spiegato che anche lui si diverte quando non gioca a tennis, replicando alle parole di Adriano Panatta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner: “Anche io mi diverto, ho 24 anni e voi non sapete come sono fatto”

Norrie racconta l’allenamento con Sinner: “A un certo punto lui mi fa: ‘Annulla tutto'”Cameron Norrie ha raccontato il lunghissimo allenamento con Jannik Sinner prima dell'esordio di entrambi nel torneo di Indian Wells: a un certo punto...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Panatta: Sinner ko a Roma? Solo se fa indigestione di supplì. Ma se lui e Alcaraz sono al 100% vince lo spagnolo; Internazionali d'Italia al via, Sinner sulle orme di Panatta; Panatta svela: Mi piacerebbe premiare un italiano a Roma. Poi la battuta sui supplì e Sinner...; Adriano Panatta senza mezzi termini: Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affronta.

sinner risponde a panattaSinner risponde a Panatta: Sono d’accordo, si vive una volta sola. Certo che mi diverto, voi non sapeteJannik Sinner ha spiegato che anche lui si diverte quando non gioca a tennis, replicando alle parole di Adriano Panatta ... fanpage.it

sinner risponde a panattaAdriano Panatta senza mezzi termini: Sinner è un extraterrestre, Zverev ha gli incubi quando lo affrontaDagli studi della Nuova DS in onda su Rai 2 HD, Adriano Panatta non può fare altro che confermare quanto già detto in precedenza sul conto di Jannik ... oasport.it

Trova facilmente notizie e video collegati.