Il tennista ha affermato che ci si è tenuti troppo a lungo in silenzio riguardo alle questioni legate agli Slam. La prossima edizione degli Internazionali d’Italia promette di essere molto ricca, con molte novità e attenzione mediatica. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussioni più ampie sul mondo del tennis e sui temi che lo riguardano. La manifestazione si prepara a essere un evento di grande rilievo nel calendario sportivo.

Sarà un’edizione degli Internazionali d’Italia di tennis ricchissima da tutti i punti di vista. Non solo per il montepremi che si divideranno i tennisti in gara, ma anche e soprattutto per incassi, sponsor e diritti tv che negli ultimi anni sono cresciuti a dismisura, di pari passo con la Federazione tennis che per la prima volta ha chiuso il bilancio annuale (quello del 2025) davanti alla federazione calcistica, da sempre la più ricca. Sono stati 243 milioni i milioni di fatturato del movimento tennistico che negli ultimi anni ha sfornato una generazione di campioni di altissimo livello e trionfi nei più grandi tornei del mondo sia a livello maschile che femminile oltre ai successi della nostra squadra nazionale in Coppa Davis e nella Billye Jean King Cup.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ecco Sinner: “Boicottare gli Slam? Siamo stati zitti troppo tempo”

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