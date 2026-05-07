Jannik Sinner ha dichiarato che la questione dei montepremi nei tornei del Grande Slam non riguarda aspetti economici, sottolineando di aver preferito mantenere il silenzio fino a ora. Nel corso della sua carriera da professionista, ha accumulato 63,5 milioni di dollari in premi in denaro, considerando solo le vincite nei tornei ai quali ha partecipato e ottenuto risultati. La cifra si riferisce esclusivamente ai premi ufficiali e non include guadagni da sponsorizzazioni o altre fonti.

Jannik Sinner ha guadagnato 63,5 milioni di dollari statunitensi nel corso della sua carriera da professionista, considerando esclusivamente i premi in denaro ricevuti in base ai risultati conseguiti nei vari tornei a cui ha preso parte (dunque escludendo sponsor e altre fonti di ricavo). In questa annata agonistica ha già messo da parte 5,5 milioni di dollari (grazie ai quattro Masters 1000 conquistati in serie e alla semifinale agli Australian Open) e guida con margine il Prize Money Ranking, la speciale classifica dei guadagni stilata ufficialmente dall’ATP. I tornei più remunerativi sono chiaramente quelli dello Slam, ovvero i più prestigiosi, importanti, iconici del panorama tennistico a livello mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner fa chiarezza sui montepremi Slam: “Siamo stati zitti per tanto tempo. Non è una questione di soldi”

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