Il tennista di vertice ha espresso la sua opinione sul possibile boicottaggio degli Slam, affermando che i giocatori sono rimasti silenziosi per troppo tempo. Dopo alcuni giorni dedicati a sport diversi, ha dichiarato di sentirsi in forma e ha confermato l’esistenza di un confronto costante tra atleti e organizzatori degli eventi. La questione, al centro dell’attenzione, riguarda le modalità di comunicazione e le decisioni condivise tra le parti coinvolte.

Jannik Sinner è arrivato al Foro Italico. Una situazione molto diversa da quella del 2025 quanto tornava da tre mesi di squalifica. Ora rincorre il sesto 1000 consecutivo, è sempre numero al mondo ma sembra imbattibile: “Non c’è Alcaraz, rivale in finale lo scorso anno, ma ogni torneo è diverso. Dicono che non mi diverto e penso solo al tennis? Non è vero, ci sono tanti momenti in cui faccio quello che mi va, perché ho 24 anni e voglio godermi la vita che è una sola”. Viene sollecitato sulla questione boicottaggio: “C’è un dialogo continuo tra noi giocatori e gli Slam. Siamo in un momento in cui donne e uomini siamo uniti per chiedere più rispetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, eccoti Sinner: "Boicottaggio agli Slam? Siamo stati zitti troppo tempo"

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