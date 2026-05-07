A Roma, durante gli Internazionali BNL d’Italia di tennis, si sono visti i primi segnali della presenza di Jannik Sinner, che si trovava nel complesso del Foro Italico. La sua apparizione ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi, alcuni dei quali si sono avvicinati per scattare fotografie o chiedere autografi. Nelle ore precedenti, sono circolate alcune ipotesi di boicottaggio legate alla sua presenza, anche se ancora non confermate ufficialmente.

AGI – A Roma, al Foro Italico, agli Internazionali BNL d’Italia di tennis, fa la sua comparsa (ancora fuori dal campo) Jannik Sinner. Il campione più atteso, al quale gli italiani affidano le loro speranze di riportare a Roma il titolo maschile a cinquant’anni da Adriano Panatta, incontra la stampa, saluta migliaia di fan in delirio e si allena per un’ora e mezza davanti agli eroici tifosi che hanno sfidato il grande caldo e per ore si sono assiepati sugli spalti del campo 14 in attesa di Jannik. “È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l'anno scorso. Sono super contento di essere qua – spiega Sinner alla stampa - la stanchezza? A Madrid sentivo che ho recuperato durante il torneo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner al Foro, tra fan impazziti e ipotesi di boicottaggio

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