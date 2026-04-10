Il 3 marzo, l'attrice ha pubblicato sui social media alcuni scatti molto sensuali, attirando l'attenzione dei follower. Durante una diretta, ha deciso di condividere il proprio numero di cellulare, causando un'ondata di messaggi da parte dei fan. Molti utenti hanno condiviso screenshot e commenti, mentre alcuni hanno tentato di contattarla immediatamente. La scelta di rivelare il numero ha generato immediatamente un grande entusiasmo tra i suoi seguaci.

Dopo il ritorno “col botto” di Megan Fox sui social il 3 marzo, con scatti super sexy che hanno messo in chiaro l’intenzione dell’attrice di volersi riprendere tutto lo spazio e la luce che merita, dopo un periodo di buio e assenza, dovuto alla gravidanza, al parto della sua quarta figlia e alla separazione mediatica dall’ex – padre della bambina – Machine Gun Kelly, improvvisa e scioccante per i fan, e mai davvero spiegata, Megan ha sparato un’altra bomba. Per molti riposta voluta al commento proprio dell’ex, che ha in qualche modo oscurato il suo ritorno, spostando ancora una volta l’attenzione sulla loro storia. Il rapper infatti aveva commentato le foto piccanti scrivendo: “Sono scioccato, ma ho il tuo numero”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Megan Fox dà in diretta il numero di cellulare: fan impazziti

Cos’è successo a Megan Fox? L’attrice divide tra indignazione e ammirazione (per il suo nuovo corpo)Megan Fox ha fatto nuovamente quello che le riesce meglio: mandare in tilt i social media con una sola pubblicazione.

Megan Fox, ritorno esplosivo sui social. E l’ex Machine commenta(Ri)Habemus Megan: dopo una assenza di quasi due anni - l'ultimo post nel 2024 - e con i suoi 2 milioni di follower in crisi di astinenza,...

Temi più discussi: Megan Fox blocca l’ex Machine Gun Kelly: la reazione ai commenti spinti. E lui pubblica le foto della figlia di un anno; La vostra twin flame vi distruggerà; Megan Fox taglia i ponti con l’ex marito e si mostra senza veli sui social; Megan Fox blocca Machine Gun Kelly: la risposta netta alle provocazioni hot dell'ex fidanzato.

Il bikini di Megan Fox dà inizio all’estate in modo trasgressivoSelfie audace? Sì, perché no? Ognuno sui propri profili Instagram può condividere diversi aspetti della propria vita. Dalle star alle influencer, un grande classico dell’estate sono le foto in bikini. dilei.it

Megan Fox infiamma i social con nuove foto sexy e blocca l'ex Machine Gun Kelly su InstagramL'attrice, lontana dal grande schermo da qualche anno, ha fatto incetta di like e commenti su Instagram con nuove foto sensuali. E ha bloccato l'ex fidanzato. gazzetta.it

Megan Fox. 39 anni, 4 figli e l’aspetto di una ventenne. Sembra sfidare le leggi della fisica… con disarmante naturalezza. Il tempo, con lei, sembra aver stretto un patto di bellezza eterna. - facebook.com facebook