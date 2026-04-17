Alcaraz si ritira da Madrid Sinner numero 1 almeno fino agli Internazionali di Roma

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal torneo di Madrid. Di conseguenza, Jannik Sinner rimarrà in testa alla classifica mondiale almeno fino ai prossimi Internazionali d'Italia. La mancanza dello spagnolo e la posizione di leadership di Sinner sono state confermate attraverso comunicati ufficiali. La competizione si svolgerà senza la presenza di Alcaraz, mentre Sinner manterrà il ruolo di numero uno del ranking ATP.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid e Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo fino agli Internazionali d'Italia.? Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del ranking Atp, si è ritirato dal torneo in programma nella capitale iberica dal 22 aprile al 3 maggio dopo aver già rinunciato a proseguire la sua corsa nell'Atp 500 di Barcellona per un problema al polso. L'assenza prolungata consente all'azzurro di mantenere il primato nella classifica. "Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare – le parole affidate ai social da Alcaraz oggi, venerdì 17 aprile – Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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