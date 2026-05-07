Durante gli Internazionali di Roma del 2026, un tennista ha commentato la questione dei premi nei tornei Slam, affermando che attualmente uomini e donne sono uniti e che i premi sono solo una conseguenza di questa situazione. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni nel mondo dello sport, portando alla discussione pubblica sui criteri di ripartizione dei premi nei grandi eventi tennistici. La polemica si è sviluppata in un clima di confronto tra diverse opinioni sul tema.

“Siamo in un momento in cui maschi e femmine sono uniti e stanno insieme. I soldi sono solo una conseguenza. Senza di noi il torneo non c’è, questo è importante da dire. Siamo stati zitti per tanto tempo, ora siamo arrivati ad un punto in cui è giusto parlare”. Così Jannik Sinner, in conferenza stampa, sul contenzioso che va avanti da un anno. I giocatori, sia uomini che donne, rivendicano una percentuale più alta dei premi rispetto ai ricavi generati dai Major, oltre a tutele maggiori sia dal punto di vista sanitario che pensionistico. “Dietro le quinte stanno facendo un buon lavoro, sanno tutti che i tornei più importanti sono i grandi Slam.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner agli Internazionali di Roma 2026, polemica sui premi Slam

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