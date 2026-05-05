Jasmine Paolini, vincitrice dell'edizione precedente degli Internazionali di Roma, ha espresso la possibilità di un boicottaggio degli Slam in futuro. La tennista ha fatto questa dichiarazione durante un evento, senza però specificare quando o come potrebbe verificarsi questa decisione. La sua posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulle competizioni del circuito internazionale e sulla loro organizzazione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli concreti su eventuali azioni imminenti.

Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione degli Internazionali d'Italia di Roma, si è espressa sulla possibilità di boicottare dei tornei nell'ambito della polemica riguardante le percentuali degli introiti negli Slam: "È un tema che gira e noi lo stiamo facendo girare perché ci sia una disposizione delle tutele più giusta per i giocatori, riguardo alla questione delle pensioni e della maternità - ha detto la tennista toscana - È una cosa che Wta e Atp stanno facendo, mentre gli Slam no. Gli Slam stanno alzando il prize money ma non in percentuale a quanto sono saliti i guadagni. Se siamo tutti d'accordo il boicottaggio potrebbe essere una cosa fattibile".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini agli Internazionali di Roma: "Potremmo boicottare gli Slam"

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