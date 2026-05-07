Giovedì pomeriggio, Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma, sul campo 14, a partire dalle 17. La sessione è durata circa un'ora e mezza, attirando un grande numero di tifosi che hanno assistito alla sessione di allenamento. La presenza di pubblico è risultata notevole, con molte persone che si sono radunate intorno al campo per seguire le fasi di preparazione del tennista italiano.

Jannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un'ora e mezza. In centinaia per ore hanno affollato le transenne di ingresso per assicurarsi un posto dove scorgere almeno la sagoma del suo campione. La ‘prima’ di Jannik Sinner al Foro per il suo allenamento in vista dell’esordio in programma sabato sera si è trasformata, come era facile attendersi, in un bagno di folla. C’è chi si è portato dei ‘santini’ raffiguranti il numero uno al mondo, chi dei cartelli con su scritto “Grazie per il coraggio che ci dai!”. Tante le famiglie con bambini al seguito che hanno sfidato il caldo afoso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner a Roma: il bagno di folla per il suo allenamento è impressionante

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