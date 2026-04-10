Tornano ‘I Cesaroni’ bagno di folla per il cast al teatro Palladium di Roma

Al teatro Palladium di Roma si è svolto un evento dedicato alla serie televisiva “I Cesaroni”, con un grande afflusso di pubblico che ha accolto il cast. Fin dalle prime ore del mattino, appassionati e curiosi si sono radunati per incontrare gli attori e assistere alle attività organizzate. La presenza numerosa di spettatori ha reso l’area molto frequentata, creando un’atmosfera vivace e festosa.

(Adnkronos) – I Cesaroni chiamano, i fan rispondono. Fin dalle prime ore di questa mattina, una lunga coda di persone abbraccia il Teatro Palladium di Roma – nel quartiere Garbatella, simbolo della serie cult – in attesa di incontrare il cast, a partire dall’attore e regista Claudio Amendola, che oggi presenterà ‘I Cesaroni – Il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ballando sotto la pioggia al Carnevale di Viareggio. Burlamacco, dal bagno di folla al bagno di maschere inzuppateViareggio, 8 febbraio 2026 – Tra le ranocchie del Breschi che saltavano a proprio agio da un pozzanghere all’altra , il classico “Pierrot sotto il... Sanremo 2026 al via con il Green Carpet: bagno di folla per i 30 Big in garaIl Festival di Sanremo ha acceso ufficialmente i riflettori con il suo rituale più glamour: la sfilata davanti al Teatro Ariston, nel cuore della...