Sindacalista preso a calci e pugni durante la protesta per gli stipendi non pagati

Un episodio di violenza si è verificato durante una protesta a Prato, dove un sindacalista è stato colpito con calci e pugni. La manifestazione era stata organizzata per chiedere il pagamento degli stipendi degli ultimi due mesi ai lavoratori coinvolti. L'aggressione non rappresenta un caso isolato e si inserisce in una serie di incidenti avvenuti durante contestazioni simili. La polizia ha preso in carico il caso e sta indagando sull'accaduto.

Prato, 7 maggio 2026 – Una protesta per contestare il mancato pagamento degli stipendi degli ultimi due mesi di lavoro sfocia in un’ aggressione – e non è la prima – ai danni di un sindacalista. E’ successo questa mattina a Prato, davanti a una ditta di via Galcianese, la Stamperia Mix. https:www.lanazione.itvideoprato-sindacalista-preso-a-calci-e-pugni-aqv02nsj "Stamani Arturo – spiegano dal sindacato – sindacalista Sudd Cobas, è stato preso a pugni e calci dal padrone di Stamperia Mix a Prato. Era davanti al cancello dell’azienda insieme ai lavoratori della fabbrica, in sciopero per il mancato pagamento degli ultimi due stipendi. Stava discutendo col padrone per definire una data per il pagamento e, all’improvviso, è scattata l’aggressione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sindacalista preso a calci e pugni durante la protesta per gli stipendi non pagati Notizie correlate Prato, sindacalista preso a calci e pugniPrato, il video dei Sudd Cobas sull'aggressione avvenuta stamani davanti a un'azienda di via Galcianese Marco Cillo, sindacalista milanese preso a pugni da un imprenditore: sciopero in BrtPer lunedì 23 febbraio è stata annunciata un’astensione dal lavoro per l’intera giornata dei driver Brt in Lombardia e del personale Brt spa Un...