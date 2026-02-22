Marco Cillo sindacalista milanese preso a pugni da un imprenditore | sciopero in Brt

Un sindacalista milanese è stato colpito durante un confronto con un imprenditore in videocollegamento. La discussione si è trasformata in violenza quando l'imprenditore ha sferrato un pugno al rappresentante sindacale. La scena si è svolta nella sede della Camera del lavoro di Legnano, dove si discuteva di condizioni di lavoro. La polizia sta indagando sull’accaduto e lo sciopero è stato annunciato in risposta all’aggressione.

Per lunedì 23 febbraio è stata annunciata un’astensione dal lavoro per l’intera giornata dei driver Brt in Lombardia e del personale Brt spa Un confronto sindacale in videocollegamento è degenerato in un’aggressione alla Camera del lavoro di Legnano (Milano). Nella mattinata di venerdì 20 febbraio, infatti, il titolare di un’azienda di trasporti avrebbe interrotto la trattativa, si sarebbe messo in auto e, dopo circa 40 chilometri, avrebbe raggiunto la sede di via 29 Maggio. Da quanto è emerso dalle diverse ricostruzioni, una volta arrivato, avrebbe colpito con pugni il segretario generale Trasporti della Cgil Ticino Olona, Marco Cillo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver BrtUn sindacalista è stato aggredito durante una riunione alla camera del lavoro di Legnano, causata da un conflitto tra le parti.

"Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassateUn episodio di violenza contro un capotreno evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza del personale ferroviario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano: scatta lo sciopero dei driver Brt; Aggredito il segretario generale della Filt Ticino Olona. Sciopero immediato dei lavoratori Brt; Dirigente d’azienda aggredisce sindacalista Cgil: gli insulti da remoto, poi il blitz in sede; Dirigente d'azienda aggredisce sindacalista Cgil: gli insulti da remoto, poi il blitz in sede.

Dirigente d’azienda aggredisce sindacalista Cgil: gli insulti da remoto, poi il blitz in sedeMarco Cillo, 41 anni, è stato aggredito in Camera del Lavoro a Legnano dal dirigente di un’azienda appaltatrice di BRT. Il sindacato ha proclamato per lunedì ... milano.repubblica.it

Aggredito il nostro sindacalista alla Camera del lavoro di Legnano, la CGIL annuncia scioperoSecondo quanto riportato, il segretario generale della FILT-CGIL Ticino Olona, Marco Cillo, sarebbe stato aggredito fisicamente da un dirigente di una società operante in appalto per BRT ... varesenews.it

Concerto a Filottrano 2025 [Il Video] - Marco Santini & Valentino Alessandrini Il video dei momenti più emozionanti del concerto presso 'Piazza Cavour' di Filottrano, organizzato dal Comune e dal Sindaco Luca Paolo Rossi. Un ringraziamento dal profondo - facebook.com facebook