Colpo di mano notturno la destra trova l’accordo sulla legge elettorale | proporzionale con premio e ballottaggio E c’è chi evoca già il ritorno del Porcellum

Nella notte, i rappresentanti della maggioranza hanno concluso un accordo sulla legge elettorale, optando per un sistema proporzionale con premio e ballottaggio. L’accordo è stato siglato all’interno di una sede politica chiusa al pubblico, dopo intense discussioni tra i membri della coalizione. La notizia ha già suscitato reazioni e timori di un possibile ritorno a sistemi passati.

L' accordo è arrivato in piena notte. Chiusi all'interno della sede di Fratelli d'Italia, in via della Scrofa, gli esponenti della maggioranza hanno raggiunto l'intesa sulla nuova leggere elettorale. Il blitz è servito: i partiti che sostengono il governo di Giorgia Meloni sono pronti a ufficializzare le nuove modalità di voto per le prossime Politiche. Proporzionale con premio di maggioranza, eliminati i collegi uninominali e soglia di sbarramento al 3%, sono le principali novità. Due i punti in sospeso che saranno decisi direttamente dai leader: si tratta delle preferenze e del numero dei collegi. Tutto questo mentre dalle opposizioni si solleva un coro di critiche: "Ecco le priorità della destra, non le emergenze economiche e sociali del Paese". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Colpo di mano notturno, la destra trova l'accordo sulla legge elettorale: proporzionale con premio e ballottaggio. E c'è chi evoca già il ritorno del Porcellum Legge elettorale, il report riservato della destra: "Serve proporzionale con premio. Col sistema attuale rischi per la stabilità"Uno studio riservato sulla legge elettorale che "sponsorizza" un modello proporzionale con premio di maggioranza, in quanto meno rischioso per la...