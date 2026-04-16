Un video diffuso online mostra Tomaso Montanari che esprime dure critiche nei confronti delle posizioni della destra politica sulle donne. Secondo quanto dichiarato, la destra considera le donne principalmente come strumenti per la riproduzione e la creazione di soldati, con riferimenti specifici a terminologie come

Le donne secondo FdI? Servono solo a procreare «carne da cannone, soldati». Parola di Tomaso Montanari, storico dell’arte e pasdaran dell’antifascismo, che per promuovere il suo ultimo libro si è lanciato in un’analisi politico-culturale su come la destra leggerebbe il ruolo della donna che lascia increduli. Il video è stato postato sui profili social della casa editrice Feltrinelli con cui ha pubblicato la sua ultima fatica: La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista, che per rendere al meglio l’idea in copertina reca un’inquietante testa di Mussolini con il volto di teschio. Il delirio di Montanari sulla donna secondo la destra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ossessione per il fascismo fa delirare Tomaso Montanari: «La donna secondo la destra? Serve solo a procreare soldati» (video)

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