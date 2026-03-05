Nothing headphones arriva con un look audace e una batteria che dura cinque giorni

Nothing ha annunciato le Headphone a, cuffie over-ear caratterizzate da un design distintivo e una batteria che permette un uso continuativo di cinque giorni. Durante il lancio ufficiale, l’azienda ha sottolineato come queste cuffie combinino un aspetto audace a funzionalità pensate per offrire elevate prestazioni e comfort prolungato. Le Headphone a sono state presentate come un nuovo modello nel settore degli auricolari wireless.

Nel contesto del lancio ufficiale, Nothing presenta le Headphone a, cuffie over-ear che uniscono un design caratteristico a una gamma di caratteristiche pensate per prestazioni elevate e comfort prolungato. L'offerta privilegia un'autonomia significativa, controlli fisici dedicati, protezione IP52 e driver da 40 mm titanio rivestito, in grado di supportare codec come LDAC e audio ad alta risoluzione. Disponibili in diverse colorazioni, tra cui una versione edizione limitata in giallo prevista per aprile, le cuffie mirano a offrire un'esperienza sonora completa con opzioni di personalizzazione tramite software dedicato. Le Headphone a puntano a una gestione energetica avanzata, dichiarando fino a 135 ore di ascolto con ANC disattivato su una singola ricarica.