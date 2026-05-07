Libano niente tregua Soldato israeliano oltraggia statua Madonna con una sigaretta

In Libano, le tensioni continuano a salire con nuovi attacchi. Hezbollah ha lanciato diversi missili contro Israele, che ha risposto con attacchi aerei. Nel frattempo, un soldato israeliano è stato ripreso mentre oltraggiava una statua della Madonna fumando una sigaretta. Nessuna tregua è stata raggiunta e le violenze proseguono senza sosta.

In Libano ancora attacchi: diversi missili lanciati da Hezbollah contro Israele, e Tel Aviv risponde. Intanto scoppiano polemiche e tensione dopo che un soldato israeliano ha oltraggiato la statua della Madonna con una sigaretta. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, niente tregua. Soldato israeliano oltraggia statua Madonna con una sigaretta Libano, niente tregua. Soldato israeliano oltraggia statua Madonna con una sigaretta Notizie correlate Libano, soldato dell’IDF oltraggia una statua della Madonna con una sigaretta in boccaDopo la statua di Gesù presa a bastonate, ecco un nuovo oltraggio di un soldato israeliano a un simbolo religioso cristiano in Libano. Foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Idf: “Provvedimenti disciplinari”Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della...