Una foto diffusa sui social media e riportata dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che mette una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria in un villaggio cristiano nel sud del Libano. La pubblicazione ha suscitato reazioni e l’IDF ha annunciato che sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti del militare coinvolto. La scena ha attirato l’attenzione sui social e ha generato discussioni online.

Una foto pubblicata sui social media e dal Times of Israel mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. Si tratta del villaggio di Debel, dove il mese scorso un soldato ha distrutto una statua di Gesù. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano di “considerare l’incidente molto grave e sottolineano che la condotta del soldato si discosta completamente dai valori che ci si aspetta dalle sue truppe”. “L’incidente sarà oggetto di indagine – fanno sapere – e in base ai risultati, verranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Foto di un soldato israeliano che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Idf: “Provvedimenti disciplinari”

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