Controlli con l' etilometro in orario serale e notturno | 5 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza tre denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola hanno condotto controlli serali e notturni con l’etilometro, ritirando cinque patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando tre persone. L’operazione ha coinvolto i militari della sezione radiomobile e le stazioni delle vallate, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. I controlli si sono concentrati principalmente nelle ore serali e notturne.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Meldola hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari della sezione radiomobile e delle stazioni delle vallate. Le attività, concentrate soprattutto nelle ore serali e notturne, hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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