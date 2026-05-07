Sicurezza stradale Settevalli a rischio Serve un marciapiedi in tratto nevralgico

Un consigliere comunale ha nuovamente chiesto all’amministrazione di intervenire sulla sicurezza di una strada molto frequentata. La richiesta riguarda la costruzione di un marciapiede nel tratto tra un bar e un cimitero, considerato un punto nevralgico per il traffico pedonale. La proposta arriva in seguito a segnalazioni di residenti e utenti della zona, che evidenziano l’assenza di un percorso protetto per i pedoni in questa area.

Il consigliere comunale Augusto Peltristo (Forza Italia) torna a sollecitare l’amministrazione sulla necessità di realizzare un marciapiede lungo la strada Settevalli, nel tratto compreso tra il Bar Olimpia e il Cimitero di Pila. Dopo le interrogazioni presentate il 18 settembre 2024, il 19 marzo 2025 e il 30 dicembre 2025, Peltristo ha depositato un nuovo atto per chiedere tempi certi e modalità di intervento, ribadendo l’urgenza di mettere in sicurezza una delle arterie più trafficate della zona. "Si tratta – spiega Peltristo – di un tratto estremamente pericoloso, dove i pedoni sono costretti a camminare senza alcuna protezione, in particolare tra via Chirigiola e via Lillacci, dove manca completamente la banchina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza stradale "Settevalli a rischio. Serve un marciapiedi in tratto nevralgico" Notizie correlate Sicurezza stradale: 6,3 milioni per nuovi cantieri e marciapiedi? Cosa sapere La Provincia di Vicenza stanzia 3,6 milioni per 14 interventi di sicurezza stradale. Settevalli, Peltristo: quarta richiesta per la sicurezza dei pedoni? Cosa scoprirai Quali sono i punti esatti dove mancano le protezioni per i pedoni? Perché l'amministrazione continua a rimandare gli interventi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sicurezza stradale Settevalli a rischio. Serve un marciapiedi in tratto nevralgico; Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo; Settevalli Peltristo | quarta richiesta per la sicurezza dei pedoni. In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, ho incontrato al MIT, insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i ragazzi coinvolti nel progetto “On the Road”. Ci siamo confrontati su temi concreti - distrazio x.com La sicurezza stradale non si ricorda solo oggi. Si costruisce ogni giorno. In occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale, vogliamo ribadire un impegno che per noi di Automobile Club Prato è quotidiano: promuovere educazione, prevenzione - facebook.com facebook