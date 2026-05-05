Settevalli Peltristo | quarta richiesta per la sicurezza dei pedoni

Nelle zone della strada Settevalli, sono state presentate quattro richieste ufficiali per migliorare la sicurezza dei pedoni. In diverse aree, le protezioni per i passanti sono assenti o insufficienti, creando situazioni di rischio. Nonostante le richieste, l’amministrazione comunale non ha ancora effettuato interventi concreti, mantenendo una certa inerzia nel risolvere le criticità segnalate. La questione rimane al centro di confronti tra cittadini e autorità locali.

? Cosa scoprirai Quali sono i punti esatti dove mancano le protezioni per i pedoni?. Perché l'amministrazione continua a rimandare gli interventi sulla Settevalli?. Come influisce il dissesto del manto stradale sulla sicurezza dei cittadini?. Quando inizieranno finalmente i lavori per mettere in sicurezza la zona?.? In Breve Interventi richiesti per i tratti via Chirigiola, via Lillacci e Villa Oddi.. Precedenti interrogazioni presentate il 18 settembre 2024, 19 marzo 2025 e 30 dicembre 2025.. L'assessore Zuccherini ha ammesso la necessità di agire vincolata dalle risorse finanziarie.. Mancanza di banchina e dissesto del manto stradale tra Bar Olimpia e Cimitero Pila.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settevalli, Peltristo: quarta richiesta per la sicurezza dei pedoni Notizie correlate "Subito un marciapiede tra il bar e il cimitero", Peltristo deposita la quarta interrogazione: "Me lo chiedono i cittadini"Un tratto stradale tra i più trafficati della zona, pedoni costretti a camminare sull'asfalto senza alcuna protezione, buche e manto dissestato. Leggi anche: Sicurezza, cartelli a tutela dei pedoni: "C’è posto per tutti"