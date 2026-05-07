Sicurezza stradale | bimbi in caserma per educare anche i grandi

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale ha visto bambini coinvolti in attività presso una caserma, con l’obiettivo di sensibilizzare anche gli adulti. Durante l’evento, i piccoli hanno indossato caschi, suonato fischietti e ricevuto una mini patente, partecipando a esercizi pratici. L’iniziativa ha coinvolto anche genitori e tutori, che sono stati invitati a seguire le attività e a conoscere meglio le regole di comportamento sulle strade.

In sella alle bici o a bordo delle speciali mini car in dotazione ai vigili, con tanto di sirene e lampeggianti, i piccoli hanno seguito con attenzione ma anche attraverso forme di gioco, le nozioni fondamentali della sicurezza stradale impartite dai caschi bianchi. Un’iniziativa fortemente voluta dal comandante Rosario Battipaglia per il quale la giornata ha riservato un momento speciale: proprio la squadra di vigili urbani formati appositamente per i corsi di educazione stradale dedicati ai più piccoli hanno voluto omaggiare il comandante con una targa in virtù del suo prossimo pensionamento previsto a giugno. “Parliamo ai piccoli per...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza stradale: bimbi in caserma per educare anche i grandi Notizie correlate Leggi anche: Educare i giovani alla sicurezza stradale, il pilota Andrea Montermini incontra gli studenti dell'Istituto "Aeclanum" Il progetto ‘’TOPCLUB - a scuola di Sicurezza Stradale con Fiat’’ torna nelle scuole secondarie di secondo grado per parlare di sicurezza stradale e mobilità elettrica.Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità gli incidenti stradali costituiscono la principale causa di morte per i giovani di età compresa tra i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Educazione stradale dei più piccoli, al Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo Icaro Junior; Sicuri in strada fin da piccoli: a Forlimpopoli una mattinata tra educazione e divertimento con la Polizia locale; Il Giro dei Bimbi, con Conad e Uisp, passa da Cervia l'8 maggio; Cagliari: gli studenti a lezione di sicurezza stradale con Omar e Merita Zaher, i genitori di Najibe morta nello schianto di Viale Marconi. Sicurezza stradale, il decalogo per i candidatiUn documento programmatico sulla mobilità e sulla sicurezza stradale. Lo firma la Federazione italiana ambiente e bicicletta, nella ... lanazione.it Sicurezza in auto. Urbino (Simeup): Incidenti stradali tra le prime cause di trauma nei bimbiSecondo i dati Istat nel 2012 sono morti 27 bambini tra 0-9 anni in seguito ad incidente stradale e oltre 6.000 sono stati i feriti. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza è spesso fonte di ... quotidianosanita.it Il tema della sicurezza stradale al centro delle iniziative della Polizia Muncipale di Salerno. Per quelli che saranno i futuri automobilisti è stata organizzata, per questa mattina, una giornata speciale destinata a circa 70 alunni delle scuole salernitane a cui f - facebook.com facebook GuidaBoh ® il punto di riferimento per il divertimento e la sicurezza stradale nazionale. OBIETTIVO: sensibilizzare e diffondere la cultura del divertimento in sicurezza h24. Per informazioni e contatti visita guidaboh.it x.com