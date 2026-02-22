Guerra ibrida minacce e attacchi all' Italia | Meloni vara l?unità di crisi con la ?regia? dei Servizi Segreti

Il governo ha istituito un’unità di crisi dopo un attacco informatico che ha disabilitato la rete nazionale. La causa sono state azioni di sabotaggio contro infrastrutture chiave e incursioni di droni che hanno generato tensioni nelle difese del paese. Le autorità monitorano attentamente la situazione, coinvolgendo i servizi segreti per rispondere alle minacce emergenti. La misura mira a rafforzare la risposta immediata a eventuali nuovi attacchi.

ROMA Un attacco cyber che mette fuori uso la rete nazionale. Sabotaggi alle infrastrutture strategiche, incursioni di droni, minacce militari in grado di mettere a repentaglio le nostre difese. E ancora, una nuova pandemia con l’incubo Covid che può riprendere vita e minare la tenuta del sistema sanitario. L’Italia è pronta ad affrontare un “D-day”? Una “crisi” sistemica per la sicurezza nazionale? È una domanda che il governo ha iniziato a porsi negli ultimi mesi. Giorgia Meloni ha deciso di passare ai fatti. La cabina di regia Porta la firma della premier una riorganizzazione delle strutture che devono coordinare la risposta delle istituzioni di fronte a una minaccia esistenziale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La Nato valuta «attacchi preventivi» contro la Russia, l'ammiraglio Cavo Dragone: il cambio di strategia nella guerra ibrida con Putin. Mosca: «Irresponsabili»

La guerra ibrida contro l’Iran e le minacce di TrumpLe proteste in Iran continuano, con un aumento dei morti legato alle tensioni tra il regime e le forze opposte.

